"إخلال النصاب" يوقف جلسة التصويت على الموازنة - عاجل

وقال مراسلنا، إن جلسة البرلمان لتمرير الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلال بالنصاب القانوني.وبين، أن اجتماعاً يجري داخل "كافتريا" مجلس النواب يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورؤساء الكتل النيابية في الإطار التنسيقي، وذلك بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقبل قليل، عقد مجلس النواب جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 180 نائباً.ليقرر لاحقاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، الانسحاب من الجلسة، وعقد اجتماعاً لنوابه مع وزيري الخارجية والاعمار والإسكان داخل مقر الكتلة في البرلمان.