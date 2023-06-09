البرلمان يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بتوقف جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقال مراسلنا، إن جلسة البرلمان لتمرير الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلال بالنصاب القانوني.