البرلمان يؤجل التصويت على أربع مواد وينجز 3 أخريات ضمن الموازنة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في المجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على المادة 18 و 19 و 20 من قانون الموازنة بعد تأجيل التصويت على المواد (14، 15، 16، 17)".ومساء الجمعة، استأنف مجلس النواب، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".