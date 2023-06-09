موازنة العراق.. البرلمان يصوت على ثلاث مواد جديدة ويحذف واحدة

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على مواد جديد ضمن قانون الموازنة الاتحادية.



وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على المواد (21، 23، 24) من قانون الموازنة".



وأشارت إلى أن "المجلس صوت على حذف المادة 22 من مسودة القانون".



أدناه نص المادة 22 التي قرر البرلمان حذفها: