مجلس النواب يرفع جلسته إلى عصر اليوم

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى الساعة الخامسة عصراً".ومساء الجمعة، عقد البرلمان جلسة شهدت تمرير المواد (2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) ضمن قانون الموازنة الاتحادية.وفيما قرر تأجيل القراءة والتصويت للمواد (14، 15، 16، 17)، فإن المجلس صوت على حذف المادة 22 من مسودة القانون.