جرس البرلمان يقرع ايذاناً ببدء جلسة حسم الموازنة

وقال مراسل السومرية، ان "جرس البرلمان قرع ايذانا ببدء جلسة تمرير قانون الموازنة الاتحادية".وخلال اليوميين الماضيين، صوت مجلس النواب، على المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و24)، فيما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 مع حذف المادتين 4 و 22 من مشروع قانون الموازنة.وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت.