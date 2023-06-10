مجلس النواب يستأنف التصويت على مشروع الموازنة

استأنف مجلس النواب، مساء اليوم السبت، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح اعمال الجلسة رقم (30) بحضور 241 نائباً".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب يستكمل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".

وكان البرلمان صوت على مواد عدة في مشروع الموازنة خلال اليومين الماضيين.