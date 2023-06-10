البرلمان يرفع جلسته بعد التصويت على مواد بمشروع الموازنة

قرر مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها السبت الى الساعة الواحدة بعد الظهر من اليوم الأحد.



وصوت مجلس النواب، على مواد عدة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد. وأعلن مجلس النواب، مساء السبت، استئناف جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات.

