Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف حقيقة "تورط بايدن" بالتهم الموجهة لترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"صراع" ما بعد السيستاني.. تقرير بريطاني يتحدث عن خليفة مرجع الشيعة الأعلى بالعالم

سياسة

2023-06-11 | 04:05
&quot;صراع&quot; ما بعد السيستاني.. تقرير بريطاني يتحدث عن خليفة مرجع الشيعة الأعلى بالعالم
22,660 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

لطالما كانت عبارة "أطال الله عمره" منطوقاً يجري على ألسنة العرب ويجتمع فيه الدعاء للكبار والوجهاء مع إبداء التوقير لهم. لكن هذا الدعاء صار ذكراً مشوباً بالقلق الذي لا يكاد يفارق الشيعة في النجف العراقية وخارجها خلال الآونة الأخيرة؛ لأن علي السيستاني، "آية الله العظمى" والمرجعية الدينية العليا لـ200 مليون شيعي في العالم قد تجاوز العقد العاشر من عمره وأصبحت صحته في تراجع كبير، كما يقول تقرير لصحيفة The Economist البريطانية.

ما هي المرجعية الشيعية في النجف؟
رغم عدم تدخلها في السياسة العراقية بشكلٍ مباشر، فإنه منذ عام 2003 (عام الغزو الأمريكي) وما بعده، أصبحت المرجعية الشيعية في النجف اسماً له وزنه وتأثيره في الشارع العراقي والعملية السياسية، إن لم تكن هي صاحبة التأثير الاجتماعي والسياسي الأكبر في العراق.

لكن، لم يكن هذا حالها دائماً، لأنها مرّت بفتراتٍ محدودة من فقدان مركزيتها؛ بسبب انتقال الزعامة الشيعية منها إلى مدنٍ عراقية أُخرى أو إيرانية أو لبنانية.

مرَّ أتباع المذهب الشيعي "الاثنا عشري" بعدة تغيرات على مر العصور. وهذا المذهب يؤمن أتباعه بوجود 12 شخصية معصومة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الإمام عليّ بن أبي طالب و11 من ذريته وصولاً إلى شخصية المهدي المنتظر الإمام الغائب بحسب عقيدة الشيعة.

لكنّ الأساس الذي ربط عوام الشيعة برجال الدين الشيعة هو مبدأ فقهي شيعي يسمى "التقليد"، وهو رجوع عامة الشيعة إلى الفقيه في مسائلهم الشرعية، بوصفه المتخصص في الشأن الديني والمتولّي للفتوى الشرعية.

ويُطلق على هذا الفقيه "المَرجِع"، وليست هناك هرميّة لدى المراجع الدينية الشيعية، إذ يمكن أن يكون هناك أكثر من مرجع في وقت واحد، وتعظم مكانة المرجع أو تصغر بحسب عدد أتباعه، وبحسب إنجازاته العلمية في "الحوزة العلمية" الشيعية.

وبالطبع، غالباً ما يكون المرجع أحد المتخرجين في الحوزة العلمية، بحوزة النجف العراقية أو حوزة قم الإيرانية، ومضى على دراسته فيها سنواتٌ طويلة. وبما أن النجف تعتبر مركز المذهب الشيعي حيث يوجد مرقد الإمام عليّ، وحيث ظهرت أول حوزة شيعية، لذا كانت المرجعية الشيعية في حوزة النجف ذات الثقل الأكبر.

من هو علي السيستاني؟
وُلد علي السيستاني يوم 4 أغسطس/آب 1930 في مدينة مشهد بإيران، وبدأ تعليمه وهو في الخامسة من العمر بمدرسة دار التعليم الديني لتعلُّم القراءة والكتابة، وفي عام 1941 وبتوجيهٍ من والده هاجر إلى مدينة "قُم" لإكمال دراسته.

وفي عام 1951 هاجر من مدينة قم إلى النجف بالعراق، فسكن مدرسة "البخارائي العلمية"، ثم عزم على السفر عام 1961 إلى موطنه مشهد بعد أن حصل على درجة الاجتهاد، ثم رجع إلى النجف وبدأ إلقاء محاضراته التي تناولت عدداً من القضايا الفقهية.

بعد مقتل محمد الصدر أصبح السيستاني هو الاسم الأبرز في زعامة الحوزة والمرجعية الشيعية في النجف، واكتسبت المرجعية الشيعية قوة أكبر بعد سقوط صدام حسين، وعادت لتتصدر المشهد السياسي والاجتماعي من جديد.

ولا يكاد أحد يباري السيستاني فيما فعله على مر السنين من الوقوف حائلاً أمام انهيار العراق ومنع تحوله إلى نظام ديني على النمط الإيراني، لكن هذا السبيل خالطه استخدام واسع لنفوذه في الاعتراض على أي زعيم للعراق لا يوافق عليه، بحسب "الإيكونومست".

وعلى الرغم من تواضع أسلوب معيشته، فإنه يرأس شبكة متعددة الجنسيات تدور فيها أموال بمليارات الدولارات؛ ويشرف على أقدس المزارات الشيعية التي يزورها ملايين الناس كل عام. ولما كان كثير من الشيعة لا يرون خليفة واضحاً له، فإنهم يخشون أن يشتعل من بعده صراع قد يكون "وعراً، وجالباً للاضطراب، ومشحوناً بالانقسام".

من سيكون خليفة السيستاني الطاعن في السن؟
نظرياً، تقول مجلة "الإيكونومست"، إنه يقع على العلماء من طبقة السيستاني أن يختاروا خليفته، وهم المكلفون بهذا الأمر. ويتصدر قائمة المرشحين عالمان من آيات الله العظمى، أحدهما من أصول باكستانية، والآخر من أصول أفغانية، لكنهما من كبار السن، فالأول في الثمانينيات من عمره، والثاني بلغ الثالثة والتسعين.

وقد يتقدم لخلافته ثلاثة علماء أصغر سناً، أحدهم من البحرين بحسب "الإيكونومست"، لكن يُقال إنه قد سقط من عين السيستاني لأنه استعجل التصرف وأراد أن يحل محله قبل الأوان. ومع ذلك، ربما ينتقص من المرشحين الخمسة خمول نسبهم.

وهذه المرة قد يذهب التكليف إلى شخص لم يولد في إيران، وهو أمر يكاد يكون نادر الحدوث منذ أكثر من قرن. ويُتوقع أن يثير ذلك قلق علماء الدين من أصحاب النفوذ في البلاد، فهم يرغبون في فرض واحد منهم ليحل محل السيستاني، الذي ولد في إيران.

وقد حاول آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، أن يفعل ذلك بإرسال معلمه القديم إلى النجف لحشد الطلاب والأتباع من حوله هناك. وشوهد كثير من المتحدثين بالفارسية ينتقلون إلى منازل قريبة من زقاق بيت السيستاني.

ويمكن لغير هؤلاء ممن هم أقل ترقياً في المناصب العلمية أن يتقدموا للمنصب، مثلما فعل محمد صادق الصدر، العالم والمرجع الشيعي، الذي تحدى زعامة السيستاني قبل أن يغتاله صدام حسين عام 1999. بحسب التقرير

وقد ورث نجله، مقتدى الصدر، شعبيته، وهو وإن لم يبلغ نصيب أبيه من العلم، إلا أنه يمكنه التعويل على كثرة أنصاره بين فقراء العراق. وقد بلغ تأييده بين الناس أن وصفه بعض المعجبين به بالمهدي المنتظر، الذي يقول الشيعة إنه سيظهر في آخر الزمان.

وربما يخطط شخص آخر من أبناء مدينة الصدر للاستحواذ على المنصب، والمقصود قيس الخزعلي، مؤسس "عصائب أهل الحق" والقائد السياسي البارز. فقد انتقل الخزعلي مؤخراً من بغداد إلى النجف، وشرع في بناء مسجد كبير هناك.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Play
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Play
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
Play
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
Play
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
Play
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
Play
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
رحال
Play
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
Play
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Play
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
Play
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Play
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
Play
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Play
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Play
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
Play
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
Play
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
Play
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
Play
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
لقطات
Play
لقطات
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
Play
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
رحال
Play
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
Play
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Play
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
Play
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Play
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.