مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز: إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".