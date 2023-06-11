مجلس النواب يؤجل جلسة الموازنة

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلسة استكمال التصويت على بنود الموازنة العامة الاتحادية.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد الجلسة لحين اكتمال النصاب القانوني".



وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، جلسة يستكمل خلالها التصويت على فقرات الموازنة.