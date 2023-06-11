مجلس النواب يُنهي تقرير مقترح تعديل قانون استبدال الأعضاء

انهى مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون استبدال النواب.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول اعماله (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب)".