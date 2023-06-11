رشيد يصل إلى إيطاليا كأول زيارة لرئيس عراقي

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى إيطاليا في زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية "وصل اليوم الأحد الى إيطاليا في زيارة دولة تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا".

ويرافق رشيد في زيارته التي تعد أول زيارة دولة لرئيس عراقي بحسب البيان، "السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وعدد من الوزراء ومسؤولين في رئاسة الجمهورية".