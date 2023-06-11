أول تعليق للبارزاني على مشروع قانون الموازنة

وقال البارزاني في بيان "مؤسف جدا، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني"، موضحاً "يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت الى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات".وأضاف أن "الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان قد توصلتا الى إتفاق جيد وايجابي لحل المعضلات من أجل توطيد دعائم الإستقرار في البلد وخدمة الناس، الإ أن مافعلته بعض الأحزاب السياسية وللأسف من جحود ٍ وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان، الإ أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت".ولفت الى أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور".وتابع "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية".وأكد البارزاني أن "إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان إقليم كردستان"، مشدداً بالقول "بالنسبة لنا، أن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء".