الحكيم يثمن جهود البرلمان بإقرار الموازنة ويوجه دعوة للحكومة

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نثمن جهود مجلس النواب ولجانه وكتله البرلمانية والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية التي أثمرت عن صياغة ومناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة الإتحادية الثلاثية".وأضاف: "تضمنت العديد من بنودها وأبواب صرفها جوانب مشرقة في المجالات الخدمية والتنموية والاستثمارية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في ميادين خدمة أبناء شعبنا".وذكر رئيس تيار الحكمة: "إذ نبارك لشعبنا العراقي، ونحث مجلس النواب على الشروع بالاستحقاقات التي تليها كقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين".ودعا الحكيم، الحكومة العراقية، الى "استثمار هذه الموازنة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد".