مالية البرلمان تحدد موعد إرسال الموازنة إلى رئيس الجمهورية

حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى رئيس الجمهورية.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، في تغريدة عبر تويتر، "غداً سيتم إرسال الموازنة إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها".



وفجر اليوم، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).

