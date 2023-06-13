جملة ملفات على طاولة السوداني والسيسي في مصر

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني التقى، في قصر الاتحادية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى القاهرة، التي وصلها يوم أمس على رأس وفد حكومي رفيع".وجرى خلال اللقاء "التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وشهد اللقاء "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين".وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية إنضاج العمل المشترك، لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما".من جانبه، رحب الرئيس المصري بـ"زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر"، مؤكدًا "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما عبر عن "تقديره لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها.وأشار السيسي إلى "رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة".