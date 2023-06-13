انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر انطلقت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي".كما وذكر المكتب في بيان، أنَّ "رئيس الوزراء، بدأ أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري".