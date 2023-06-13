انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري في القاهرة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري انطلقت في القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري".وأضاف أن "منتدى الأعمال عقد بحضور نخبة من رجال الأعمال العراقيين والمصريين".وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، توقيع 11 مذكرة تفاهم خارطة طريق للعلاقة بين العراق ومصر.ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، إلى جمهورية مصر في زيارة رسمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع".