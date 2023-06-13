السوداني ونظيره المصري يترأسان فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد ان "مشاركة القطاع الخاص العراقي في هذا المنتدى، يعكس الرغبة الجادة لأن يكون القطاع الخاص شريكًا للحكومة"، موضحا أن "الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب تتضمن بندًا لدعم القطاع الخاص، ومنحه ضمانات سيادية".وأشار السوداني بحسب البيان إلى "مباشرة الحكومة بتنفيذ مشاريع مهمة في قطاعي السكن والتربية، فضلًا عن تأسيس صندوق العراق للتنمية برأس مال قدره ترليون دينار، وستتفرع منه صناديق تخصصية للسكن والمدارس والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة، وسيكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، الذي سيُدعم من الحكومة، كما ستتوفر له البيئة المطلوبة للاستثمار".ولفت الى "عزم الحكومة على توطين الصناعات الدوائية، حيث تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي تمكّن المنتجين والمصنعين من دخول العراق لإنشاء مصانعهم، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، كما بيّن حاجة العراق لمصانع إنتاج تقانات الري الحديثة من أجل مواجهة شحة المياه".وأكد رئيس مجلس الوزراء على "دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي، ولفتَ إلى إعادة النظر بالتبادل التجاري بين البلدين"، بحسب البيان.