السامرائي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي الملف الاقتصادي وسبل تطويره

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "بحث مع عدد من المختصين ومستشار الرئيس الامريكي وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الملف الاقتصادي والاستثماري ومساره في العراق وسبل تطويره، إيجاد فرص تسهم في خلق حالة توازن على الاصعدة الاقتصادية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار".وأشار البيان الى، ان "ذلك جاء خلال مؤتمر رجال الاعمال العراقيين والامريكيين المنعقد في بغداد، وبمشاركة عراقية أمريكية رسمية".