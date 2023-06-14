الحلبوسي: الوفاء لشهداء الحشد الشعبي يتعدى لرعاية أسرهم وتخليد بطولاتهم

وقال الحلبوسي في كلمة خلال فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، ان "التضحيات التي قدمها ابناء الحشد للدفاع عن العراق يشهد لها الجميع"، لافتا الى ان "القوات المسلحة كان لها الدور الفاعل في مواجهة الإرهاب".وأضاف، ان "الوفاء لشهداء الحشد الشعبي يتعدى لرعاية أسرهم وتخليد بطولاتهم".وصباح اليوم الأربعاء 14 جزيران/يونيو، انطلقت فعاليات المحفل الرسمي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وشخصيات حكومية رسمية وسياسية.