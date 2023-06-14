قرار قضائي يثير الجدل بالعراق.. هل عاد مشعان الجبوري نائبًا في البرلمان؟

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الأيام الماضية، خبراً مفاده عودة مشعان الجبوري نائباً في مجلس النواب العراقي من جديد بعد اثبات صحة شهادته بقرار قضائي.



لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خبر عودة السياسي (مشعان الجبوري) نائبًا في البرلمان العراقي بدورته الانتخابية الخامسة والحالية غير صحيح، إذ لم يُعلن البرلمان العراقي على قرار مماثل، كما لم يصدر أي قرار قضائي حتى الآن بخصوص عودة (الجبوري) نائبًا كما تم الادعاء".