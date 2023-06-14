لبنان يصدر ثلاثة قرارات "مهمة" تخص العراقيين

أصدر مدير عام الأمن العام اللبناني، العميد الياس البيسري، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة و "مهمة" تخص العراقيين.



وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، أن "البيسري، وجه برفع قرار المنع نهائياً عن العراقيين الذين غادروا لبنان من دون إقامات رسمية".



كما وجه مدير عام الأمن اللبناني، وفق المصدر، بـ"الإعلان عن تسوية قانونية للمكسورة إقاماتهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات مرور العراقيين الوافدين إلى لبنان".