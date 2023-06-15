امير قطر يحط الرحال في العراق

وقال مراسل السومرية، ان "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى مطار بغداد الدولي، حيث كان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في استقباله فور وصوله".وتعد الزيارة الثانية لأمير قطر إلى العراق، بعد مشاركته في أعمال مؤتمر قمة بغداد، في نهاية شهر آب 2021.ومن المرجح أن يلتقي أمير قطر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة عدة ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وجهود البلدين للتغلب على المخاطر التي تواجهها المنطقة وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر.