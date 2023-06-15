رئيس الجمهورية يعود للعراق بعد زيارة إيطاليا وسويسرا

عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى العراق بعد زيارة شملت إيطاليا وسويسرا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد، والسيدة الأولى شاناز إبراهم أحمد، اليوم الخميس إلى البلاد بعد زيارة دولة للجمهورية الإيطالية، أعقبتها زيارة إلى مدينة جنيف بسويسرا".

وجاءت زيارة الرئيس بحسب البيان "تلبية لدعوة رسمية من فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث التقى نظيره الإيطالي وكبار المسؤولين، كما جرى تقليد فخامته الوسام الأعظم فيما منح رئيس الجمهورية الرئيس الإيطالي وسام الوطن".

وأضاف البيان "وفي أعقاب زيارة إيطاليا توجه الرئيس إلى مدينة جنيف بسويسرا وذلك للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل العدالة الاجتماعية للجميع".

ورافق رئيس الجمهورية في زيارته وفقاً للبيان "وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعدد من المستشارين والمسؤولين".