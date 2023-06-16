رئيس الجمهورية يهنئ الأسرة الصحفية بالذكرى السّنوية لعيد الصحافة

السومرية نيوز - سياسة



هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، الأسرة الصحفية بالذكرى السّنوية لعيد الصحافة.





وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نهنئ الأسرة الصحفية بالذكرى السّنوية لعيد الصحافة، ونستذكر باعتزاز وإكبار الصحفيين المضحين دفاعاً عن حقوق الشعب". وأضاف: "ندعم دور الإعلام الوطني الحر والمستقل بما يعزز حق الشعب في الديمقراطية والحريات والسلام".