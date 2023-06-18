رئيس الجمهورية يعلن تسلمه نسخة الموازنة: في طور الدراسة

وقال رشيد في في مؤتمر صحفي بقصر بغداد بمناسبة استعادة القطعة الاثرية من إيطاليا، وحضره مراسل السومرية، إن "رئاسة الجمهورية تسلمت يوم أمس نسخة الموازنة المالية العامة"، مبينا أن "النسخة ما تزال في طور الدراسة".وشكر رئيس الجمهورية، الجهد الايطالي وتعاملهم مع القطع الاثرية للعراق"، مؤكدا أن "وزير الثقافة بذل مجهود كبير لاستعادة هذه القطعة الاثرية".وتابع، "سنعمل بشكل مستمر لاستعادة القطع الاثرية وانها ليست المرة الاولى التي نسترد قطعنا الاثرية".وأعرب رشيد عن آمله بأن "يكون المتحف العراقي واحد من افضل متاحف العالم"، مشيرا الى أن "هناك تعاوناً مستمراً من اجل استعادة المزيد من القطع الاثرية".من جهته، قال وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في المؤتمر ذاته، إن "القطع التي تم استعادتها من إيطاليا تعود الى الحقبة الاشوري".وأضاف، أن "هذه القطع مكتوبة بالخط المسماري واصلية "، لافتا الى أن "القطعة الاثرية تحمل معاني مكتملة".وأشار وزير الثقافة الى أن "القطع الاثرية ستعود مكانها في المتحف العراقي الرسمي".