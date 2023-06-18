الموازنة العامة تدخل دائرة "الطعون".. من هي الجهات التي لها الحق في ذلك؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السودان.. هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459201-638226710898150852.jpg
الموازنة العامة تدخل دائرة "الطعون".. من هي الجهات التي لها الحق في ذلك؟
سياسة
2023-06-18 | 03:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,281 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمر لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكومية ونيابية نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإن 7 جهات رسمية لها الحق بالطعن بالموازنة أمام المحكمة.
وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدة أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة.
وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرة إلى أن هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن".
ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً".
وقال الكاظمي إن "من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد جرت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة".
وأضاف، أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة"، وفقا للصحيفة الرسمية.
من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة.
وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإن هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل". وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".
وبيّن أن "تداعيات الطعن بقانون الموازنة العامة ستطول بعض المشاريع فقط". وأكد أن الطعن بالموازنة من النواب أو من غيرهم بسبب وجود تجاوزات على قوانين نافذة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكان الخبير القانوني علي التميمي، قد أكد أن أي فقرة تتعارض مع المادة 62 من الدستور يمكن الطعن بها، وأشار إلى احتمالية الطعن ببعض مواد الموازنة وخاصة المرتبطة بالضرائب وإطفاء الديون.
وأوضح في حديث للسومرية نيوز، أنه "بعد أن صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة تم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثالثاً من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقاً عليها بعد 15 يوما من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية".
كما بيّن التميمي، أن "الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية كالآتي: السلطات الثلاث والوزارات ورئاسة وزراء الإقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون، كما تقول المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا"، مشيراً إلى أن "الطلب يقدم إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية ويكون النص المطعون فيه متعلقا بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
فن وثقافة
36.52%
09:47 | 2023-06-16
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
09:47 | 2023-06-16
"تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور)
رياضة
26.87%
04:58 | 2023-06-17
"تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور)
04:58 | 2023-06-17
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
فن وثقافة
21.14%
11:49 | 2023-06-16
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
11:49 | 2023-06-16
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
15.47%
03:19 | 2023-06-17
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:19 | 2023-06-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. شارع المتنبي - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-18
ناس وناس
بغداد.. شارع المتنبي - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. شارع المتنبي - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-18
ناس وناس
بغداد.. شارع المتنبي - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.