السوداني يزور مشروع مستشفى الشعب في بغداد (صور)

السومرية نيوز – سياسة



زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد 18 حزيران/يونيو 2023، مشروع مستشفى الشعب، في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "زار مشروع مستشفى الشعب، في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، الذي يتسع لـ 246 سريراً، واطّلع على مراحل الإنجاز".



صور مشروع مستشفى الشعب ادناه: