رئيس الجمهورية: العراق مُقبل على نهضة عمرانية بعد اقرار الموازنة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق له، موكدا "التطور الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية في ظل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. كما رحب بزيارة الوفد إلى مدينة البصرة".وأشار الى ان "عمق الروابط الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصالح الاقتصادية التي تربط الشعبين الجارين وطبيعة العلاقات بين البلدين".وبين رئيس الجمهورية أن "العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد أن أقر مجلس النواب الموازنة العامة"، مضيفا أن "إنشاء مراكز الدراسات الاستراتيجية يعد أحد مؤشرات تطور البلدان كونها تقدم الرؤية الواضحة لصناع القرار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كثيرة في مجالات الطاقة والمياه".من جانبه، أعرب رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن واستقرار العراق".وأشار خرازي إلى "الجهود التي كان قد بذلها المرحوم مام جلال من أجل توسيع العلاقات"، كما أشاد بـ"دور الرئيس في تعزيز التعاون بين الشعبين العراقي والإيراني".وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي "الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "العراق يعد البوابة للتواصل مع الدول العربية، حيث أشاد في هذا السياق بجهود العراق في تقريب وجهات النظر مع المملكة العربية السعودية".