رشيد يؤكد لزيدان ضرورة استدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، ان " رشيد استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية".وأكد الرئيس، بحسب البيان على "ضرورة استدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستثماره في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق جذب استثمار الشركات الأجنبية".وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية عرض حقيقة الواقع العراقي من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وثورة الإعمار والبناء ونقل الصورة الحقيقية دون أي قصور".كما تطرق رشيد في معرض حديثه إلى "زيارته الأخيرة على إيطاليا وما عكسته من حجم الإقبال الكبير على العراق"، مشيراً بهذا الصدد إلى "كلمته في منظمة العمل الدولية وما نقلته عن التطورات الإيجابية في العراق للمجتمع الدولي والتي كان لها أثر كبير لما تضمنته من مشاريع شراكات دولية إيجابية".من جانبه، أثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على "طروحات رئيس الجمهورية وجهوده في إيصال حقيقة الواقع العراقي إلى المجتمع الدولي"، مؤكداً "دعمه الكامل لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من أجل استكمال تشريع القوانين المنصوص عليها في الدستور".