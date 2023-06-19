الأعرجي من نيويورك: العراق سعى بخطوات كبيرة لمكافحة الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن العراق سعى وبخطوات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الأعرجي خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك، إن "العراق سعى وبخطوات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى التخطيط والتنسيق والعمليات النوعية المستمرة وشراكته مع التحالف الدولي".

وأضاف أن "هذه الشراكة قوّضت بيئة الإرهاب ودمرت قدراته وقتلت قياداته"، مشيراً الى أن "الحكومة العراقية وبعد تحقيق النصر العسكري على داعش الإرهابي أقرت خطة وطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية، حيث تضمن المنهاج الوزاري التزاما واضحا بتحقيق ذلك، ويجري العمل والتنسيق في هذا الجانب مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت وكذلك منسق الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في العراق".



ولفت الأعرجي الى أن "الحكومة العراقية اهتمت بمخيم الهول السوري الذي يبعد عن الأراضي العراقية 13 كيلو مترا ويضم اكثر من 50 الف نسمة من العراقيين والسوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب مما يسمى بـ"المهاجرين" وغالبيتهم من النساء والأطفال"، مؤكدا ان هذا "المخيم يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي العراقي وللمنطقة، كونه بيئة مضطربة اجتماعيا ويسودها العنف والجريمة والتطرف".



وبشأن العوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول، قال الأعرجي إن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا بنقل 10 وجبات لحد الان وبلغ مجموع العوائل العائدة 1393 بواقع 5569 شخصا منهم 840 عائلة جرى تأهيلها وإعادة اندماجها في 7 محافظات، بينما بلغ عدد العوائل التي هي قيد التأهيل 553 عائلة".



