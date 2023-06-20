مجلس الوزراء يحدد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات

حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء حدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023".



وأضاف ان هذا القرار يأتي "التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي".