تركيا تؤكد أهمّيَّة العلاقات مع العراق في كافة المجالات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسفير ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجماوي قدّم أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً وفوق العادة لجُمْهُوريَّة العراق لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة، إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في المجمع الرئاسيّ بالعاصمة أنقرة".وأضاف البيان ان "اللجماويّ هنأ خلال اللقاء الذي عقب مراسم تسليَّم أوراق الاعتماد الرئيس أردوغان بمُناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسيَّة جديدة".ونقل السفير، بحسب البيان، "تحيّات رئيس الجُمْهُوريَّة العراقيّ عبد اللطيف جمال رشيد، والقيادة العراقيَّة، ورغبة العراق في المُضِيّ بتطوير العلاقات الثنائيَّة، والمزيد من التعاون في المجالات كافة".من جانبه، أكَّد أردوغان على "أهمّيَّة العلاقات مع العراق في كافة المجالات، مُتمنياً للسيِّد السفير النجاح في مُهمته الجديدة".