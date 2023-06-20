تحالف العزم يحدد موقفه من انتخابات مجالس المحافظات

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يرحب بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن عقد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل"، مشيرا الى ان "هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخها، ونؤكد على أهمية مشاركة جميع الاطياف السياسية والشعبية في هذه الانتخابات لتحقيق نتائج تعكس إرادة الشعب العراقي".وأضاف :" نأمل ان تجري هذه الانتخابات في جو من النزاهة والعدالة والأمانة"، مؤكدا على "ضرورة توفير البيئة المناسبة لإجراءاها من جميع النواحي الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية".وأعرب التحالف، بحسب البيان، عن "امله بان تكون هذه الانتخابات خطوة حقيقية على طريق بناء الديمقراطية وسنعمل مع كافة الاطياف السياسية والشعبية على تحقيق هذا الهدف بالتعاون والتنسيق".