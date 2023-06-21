الاعرجي: على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته تجاه العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف".وبحث الأعرجي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، تعزيز العلاقات بين العراق والمنظمة الدولية، وكذلك دعم الأمم المتحدة لملف مكافحة الإرهاب في العراق، وفقا للبيان.كما نقل الأعرجي لفورونكوف، مطالبة العراق للمجتمع الدولي لحثّ الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري، وتقديم الدعم من خلال الأمم المتحدة في مجال إعادة التأهيل والاندماج الذي تقوم به وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، وكذلك دعم المنظمات الدولية التي تقوم بمساعدة العراق في إعادة التأهيل وإعادة إعمار بعض المناطق التي دمرتها الحرب، مشيرا الى أن العراق قاتل الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته تجاه العراق.وقدم الأعرجي، مقترحاً لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأن يكون هنالك ممثل خاص للأمين العام لإعادة الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري، مبينا أن العراق أعلن استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لافتا الى أن الحكومة العراقية قامت بإجراءات عديدة في مجال قانون الناجيات وإنصاف ضحايا الإرهاب، وأنها تعمل بشكل متواصل على إعادة النازحين وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب.