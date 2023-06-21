التميمي: مسؤولون بدائرة الماء في امانة بغداد غير قادرين على تجاوز الازمات الحالية

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد زيارتنا الأخيرة لمدير عام دائرة الماء في امانة بغداد واجتماعنا مع الأقسام التابعة لهذه الدائرة، وجدنا انه يجب إعادة النظر بأقسام المديرية وذلك بسبب ان هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تجاوز الازمة ونحن مقبلين على ازمة مياه".وأضاف، "اليوم هناك شحة مياه مشخصة في بعض مناطق العاصمة بغداد وهؤلاء الشخوص غير قادرين على حل هذه المشاكل ويجب إعادة النظر بهم من قبل امين العاصمة بأشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بسبب خطورة ملف المياه"، لافتا الى ان "أغلب المياه التي تضخ عبر الاسالة من مجمعات التحليل غير صالحة للشرب كما ان هناك تجاوزات على شبكة المياه والإدارة غير قادرة على تجاوز هذه الازمة".