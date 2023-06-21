العراق وامريكا يبحثان استمرار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب /رئيس وفد الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب المنعقد في نيويورك، ايان موس، وجرى خلال اللقاء، استعراض تطورات المشهد السياسي والأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث استمرار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".ونقل الأعرجي، وفق البيان "رؤية العراق ومنهجه الثابت في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم، من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، لمواجهة التحديات".وشدد، على "أهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوز التحديات، وبالأخص تحدي بقاء مخيم الهول السوري على وضعه الحالي، والذي يشكل بالنتيجة خطرا يحدق بالجميع، مطالبا الشركاء والأصدقاء من الدول بمزيد من الدعم في هذا الملف".