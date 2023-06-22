Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السعودية وإيران تعلنان دعمهما لـ"طريق التنمية": استثمارات ضخمة ستضخ في العراق

سياسة

2023-06-22 | 02:42
السعودية وإيران تعلنان دعمهما لـ&quot;طريق التنمية&quot;: استثمارات ضخمة ستضخ في العراق
2,040 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أبدت المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة دعمهما الكامل لمشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق ويربط آسيا ومنطقة الخليج بالقارة الأوروبية، وفيما أعربتا عن شكرهما وتقديرهما جهود العراق في إعادة العلاقات للبلدين وترسيخ الاستقرار في المنطقة، كشفتا عن خطط استثمارية تتضمن تعاوناً وضخ أموال في السوق العراقيَّة.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها "المؤسسة العراقية للدراسات الخارجية"، شارك فيها السفيران السعودي عبد العزيز الشمري والإيراني محمد كاظم آل صادق بحضور نخبة من القيادات السياسية والدبلوماسية وصناع الرأي العام، وأدارها رئيس المؤسسة ليث الصدر.

وأوضح السفير السعودي، خلال حديثه، أنَّ "الندوة تمثل رسالة مهمة للداخل العراقي وللخارج مضمونها أنَّ الاتفاق الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يأتِ من فراغ"، مبيناً أنَّ "الحوارات استمرت بين الطرفين لأكثر من ثلاث سنوات تمهيداً للوصول إلى أرضية ثابتة ننطلق منها باتجاه المستقبل".

وبيّن الشمري أنَّ "المملكة لم تنطلق في الاتفاق مع إيران من مصلحتها الخاصة؛ إنما رعت فيه مصالح دول المنطقة العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أنَّ "دبلوماسية المملكة تدعم الحوار مع كل دول الجوار في التعاطي مع أي مسألة خلافية، والعمل على فتح صفحة جديدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الالتزام الكامل بكل ما اتفق عليه وتحقيق التنمية والازدهار للمنطقة".

وكشف عن "إصدار الأوامر في الرياض لمجموعات عمل لتفعيل الاتفاق مع إيران أمنياً وسياسياً واقتصادياً وفي مجال الشباب والرياضة"، عادّاً هذا الاتفاق "مهماً للبلدين ولأمن الممرات المائية في مجال الطاقة والتجارة العالمية"، معرباً عن أمله في "تصفير" مشكلات المنطقة لاسيما أنَّ الجهود مُنصبّة على حل الأزمات ومنها الأزمة في السودان، و"إبعاد الأيادي عن التدخل فيها"، حيث كشفت الأحداث المتوالية عن وجود لاعبين لا يريدون للمنطقة الاستقرار.

وأعرب الشمري عن "شكره جهود العراق في التمهيد للاتفاق بين الرياض وطهران، عبر رؤساء الحكومة الثلاثة (عبد المهدي والكاظمي والسوداني)، كما شكر سلطنة عمان التي رعت الخطوة الثانية والثالثة تمهيداً لاتفاق الصين".

وأشار إلى أنَّ "المملكة خصصت ثلاثة مليارات دولار للعراق كاستثمارات ضمن رؤية نهضة السعودية الاقتصادية ونهضة دول الجوار"، مبدياً "استعداد بلاده لوضع إمكاناتها الاقتصادية لخدمة العراق"، كاشفاً عن "نصيحة قدمت إلى وزارة النقل العراقية بضرورة التواصل مع دول الخليج للاطلاع على التجارب والخبرات والإمكانات لإنضاج مشروع (طريق التنمية)"، لافتاً إلى أنَّ "استثمارات ضخمة ستضخ في العراق وإيران والدول العربية المجاورة".

من جهته، وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، الاتفاق الإيراني- السعودي بـ"الستراتيجي" وليس اتفاقاً تكتيكياً، مقدماً شكره للعراق على دوره في الاتفاق، ومبارِكاً له استعادة دوره الإقليمي بالوساطة بين دول المنطقة، عادّاً "العراق بوابة مهمة لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
Play
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Morning Live
Play
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
Play
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
عشرين
Play
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Play
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Play
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
خط أحمر
Play
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
Play
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
رحال
Play
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
Play
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Play
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Play
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
Play
سوق العشار، محافظة البصرة - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-21
Morning Live
Play
Morning Live
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
Play
الكيتو دايت والتمارين الرياضية - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-21
عشرين
Play
عشرين
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Play
الحكومة.. تعدد الملفات وتزاحم الأولويات - الحلقة ١١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Play
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
لقطات
Play
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
Play
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
Play
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
رحال
Play
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Play
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
Play
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Play
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
هنالك نافذة أمل
هنالك نافذة أمل
مشكلة يصعب حلها
مشكلة يصعب حلها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.