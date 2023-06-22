المالية النيابية تُحدد موعد اصدار تعليمات قانون الموازنة (فيديو)

السومرية نيوز – سياسة



حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، موعد اصدار تعليمات قانون الموازنة المالية.

وبحسب فيديو مصور لعضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، وحصلت عليه السومرية نيوز، فإن "موعد اصدار تعليمات قانون الموازنة المالية بعد عيد الأضحى المبارك".



وأضاف، أن "القانون سُينشر يوم الأحد المقبل في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه".

وصادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الاربعاء، على قانون الموازنة المالية الثلاثية، بعد التصويت عليه داخل قبة البرلمان.



