رئيس هيئة النزاهة: لا نقبل ابدا للبيانات التي تصدر وهدفها "طمطمة" الفساد

وقال حنون في مؤتمر صحفي، "سنحاسب كل من يسعى لتقويض النجاح والعودة لأيام الفساد"، مشيرا الى انه "تم ضبط مزور 3 هويات تقاعدية واسترداد 165 مليون دينار منه".كما أعلن عن رفضه البيانات التي تصدرها المؤسسات الحكومية العراقية وهدفها "طمطمة" الفساد والفاسدين، فيما أشار الى فساد بـ 40 مليار دينار من ملف يعود لنقيب بوزارة الدفاع".