السوداني يصدر توجيهاً بشأن المتعلقات المالية الخاصة بمشاريع المستشفيات المتلكئة

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع المستشفيات المتلكئة، بحضور وزير الصحة وممثلين عن وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وفريق المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء".وجرى خلال الاجتماع "متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات السوداني، خلال زيارته إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من بغداد، بتاريخ 18 حزيران 2023، حيث وقف رئيس مجلس الوزراء على أهم أسباب تلكؤ المشروع ومشاريع المستشفيات المتلكئة الأخرى، ووجّه بمعالجتها، ورفع النتائج إليه".وبحسب البيان، وجّه السوداني بـ"حسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة على هذه المشاريع، وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها، والاستمرار بمتابعة تنفيذ الحلول التي سبق إقرارها، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، من أجل إدخال هذه المستشفيات إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".