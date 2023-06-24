العراق يدعو لمؤتمر دولي حول مخيم الهول

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، إذ جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة".كما جرى، وفق البيان، "بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري، وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".وجدد الأعرجي، خلال اللقاء، المطالبة "بدعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولي حول مخيم الهول قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا نهج الحكومة العراقية الثابت في استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول".من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، "استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لاسيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسي لوزارة الهجرة والمهجرين".