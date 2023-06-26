بالتفاصيل.. شروط المشاركة بالانتخابات المحلية: كم تبلغ كلف التقديم؟

وقال مراسل السومرية، إن "مفوضية الانتخابات أعلنت انطلاق المؤتمر الموسع لتسجيل الاحزاب والتحالفات؛ للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات".وأضاف، أن "المفوضية سجلت مشاركة 269 حزباً سياسياً، و76 حزباً أخر قيد التسجيل والتأسيس".وأوضح مراسلنا، أن "موعد فتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب الانتخابية المسجلة في دائرة الأحزاب، في 1/ 7/ 2023".وبشأن شروط التقديم على الانتخابات المحلية، حددت المفوضية: "تقديم المرشح قائمة لا تقل عن 500 داعم"، مبينة أن "المبالغ المالية المطلوبة للمشاركة التحالف تبلغ 10 ملايين دينار، أما للحزب فستكون 5 ملايين دينار، وللمرشح 1 مليون دينار".حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 1 تموز/يوليو موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.وفي بيان صادر عن المفوضية ورد لـ السومرية نيوز، فإنّها "حددت موعد فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، إذ أنّ ذلك "سيكون من يوم السبت 1 تموز/يوليو 2023 ولغاية يوم الأحد 30 تموز/يوليو 2023".وفي وقت سابق، توقعت المفوضية انطلاق عملية تحديث سجلات الناخبين في شهر تموز/يوليو المقبل، فضلًا عن فتح باب التحالفات وتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين، وكل ما تحتاجه المفوضية من أجل إنجاز يوم الاقتراع.وإلى الآن، هناك تباين حول موعد تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كموعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى لأول مرة منذ العام 2013.وفي مطلع أيار/مايو، صوت مجلس الوزراء، على تخصيص 150 مليار دينار لإجراء الانتخابات المحلية.