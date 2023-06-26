الموازنة الثلاثية تدخل حيز التنفيذ عقب نشرها في جريدة الوقائع.. هذه النسخة النهائية

السومرية نيوز – سياسة



نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الاثنين، قانون الموازنة المالية العام للسنوات الثلاث المقبلة.





ولقراءة قانون الموازنة المالية العام المنشور في جريدة الوقائع الرسمية الملف ادناه:





بعد مخاض عسير امتد أشهر، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس الماضي 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.



وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.



كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.



كما صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء (21 حزيران 2023) على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.