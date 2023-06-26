رشيد وحمودي يبحثان جملة ملفات ويؤكدان على تطوير العلاقات الخارجية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي"، مبينا أن "اللقاء بحث التطورات العامة، السياسية، والاقتصادية، والأمنية".وتم التأكيد على "ضرورة تضافر الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد، وتعاون الجميع من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين سيما بعد إقرار الموازنة العامة". بحسب البيانوأشار البيان الى "أهمية الشروع في تنفيذ برامج البناء والإعمار والبنية التحتية الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بالخدمات الأساسية الواجبة للمواطنين، وتنمية وتطوير علاقات العراق الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي".