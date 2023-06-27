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السوداني يوجه بتمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء ببغداد

سياسة

2023-06-27 | 13:29
السوداني يوجه بتمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء ببغداد
2,138 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023، بتمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 ليلا.

وقال قائد الفرقة الخاصة العميد الركن محمد كاظم عطية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر تمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 ليلا".

وأضاف إن "القرار يتضمن فتح بوابة رقم (7) من جهة قيادة عمليات بغداد من ساحة النسور باتجاه الكرادة ومطار بغداد لتخفيف الزخم المروري".
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