الحكيم والسفير الإيراني: المنطقة بحاجة الى لقاءات مشتبكة بالمصالح لا بالمواقف

وذكر الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق، وتبادلنا التهاني بعيد الأضحى المبارك، وتمنينا للبلدين والشعبين الصديقين مزيداً من الرفاه والازدهار".وأكد الحكيم خلال اللقاء "ضرورة إدامة الحوارات لتصفير أزمات المنطقة، وأشدنا باللقاءات المتبادلة والزيارات الرسمية بين دول المنطقة التي تنم عن رغبة وقناعة الجميع بالحاجة إلى منطقة مشتبكة بالمصالح لا متشابكة بالمواقف".ودعا إلى "تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيران بما يخدم البلدين"، مشدداً على "أهمية الاستعداد المبكر للزيارات المليونية القادمة كزيارة العاشر من محرم والأربعين".