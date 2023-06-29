الخارجية العراقية تبدي موقفاً من إحراق "المُصحَف الشريف" في السويد

السومرية نيوز – سياسة



أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحف الشريف، فيما وجهت دعوة للمجتمع الدولي.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العراق يعرب عن إدانة واستنكار شديدين؛ لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف".



ودعت المجتمع الدولي، الى "المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة".

ونفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم، أمس الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.



وأوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء أن هذا الشخص المتطرف أقدم على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار، حيث صاح بعض الحاضرين "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.



وجاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.









